Почему если подышать себе на руку, получается ощущение тепла, а если подуть - ощущение холода?

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Выдыхаемый воздух теплый и влажный. При низких скоростях течения воздух движется ламинарно (по крайней мере, недалеко от рта) и не перемешивается с окружающим холодным. Влага конденсируется на руке, отдавая тепло. (Дыхните на стекло - сразу запотевает). При высоких скоростях течения, воздух из рта турбулизируется, захватывая окружающий холодный воздух. Ощущение тепла пропадает. Могут задать вопрос: а с чего это влага будет конденсироваться на теплой руке. Будет, поскольку поверхность руки холоднее выдыхаемого воздуха. Можно даже доказать это. Возмите чайную ложку. Прижмите выпуклой стороной к ладошке. Через минуту она станет такой-же температуры. как и рука. Подышите на внутреннюю поверхность ложки - она запотеет. Значит и рука запотеет - т.е. произойдет конденсация. А при фазовых переходах теплоотдача значительно больше, чем при конвекции. (Ожог 100-градусным паром значительно опаснее ожога стоградусным горячим воздухом - вспомните поддавание в бане).