Фермер засеял половину поля прямоугольной формы длиной 400 метров и шириной 200 метров. Сколько гектаров этого поля заняла пшеница? помогите пожалуйста!!!!!!!!
Математика
Фермер засеял половину поля прямоугольной формы длиной 400 метров и шириной 200 метров. Сколько гектаров этого поля заняла пшеница? помогите пожалуйста!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1га=10000м² 400*200=80000м²=8га площадь всего поля так как засеяли половину поля, то 8/2=4га засеяно пшеницей
Гость:
a - длина - 400 м b - ширина - 200 м S (засеянного поля) - ? га Гектар — метрическая единица площади 1 га = 10 000 м² S=a·b=400·200=80 000 м² - площадь поля. Так как засеяли половину, то отсюда следует 80 000:2=40 000 м² - площадь поля засеянная пшеницей. В задаче же условие выделить меру площади в гектарах, соответственно 1 га = 10 000 м² х га = 40 000 м² отсюда [latex]x=\frac{1\cdot40000}{10000}=4[/latex] га Ответ: фермер засеял пшеницей 4 гектара поля.
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