у портнихи было 10 м ситца и 5 м шелка. Дополни задачу сначала так, чтобы для ее решения подошло первое и з данных выражений (10-2)+5 или 10+(5-2) а потом так , чтобы подошло второе выражение
Математика
у портнихи было 10 м ситца и 5 м шелка. Дополни задачу сначала так, чтобы для ее решения подошло первое и з данных выражений (10-2)+5 или 10+(5-2) а потом так , чтобы подошло второе выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у портнихи было 10 м ситца, 2м из которых ушло на пошив юбки и 5 м шелка. Сколько всего ткани осталось у портнихи? (10-2)+5 у портнихи было 10 м ситца и 5 м шелка, 2м из которых ушло на пошив детской блузки. Сколько всего ткани осталось у портнихи? 10+(5-2)
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