1 сравни суммы.В чем их особенности? 82+5;83+5;84+5;85+5;86+5;87+5;88+5;89+5 2 Найди значение первой суммы.Подумай,как с помощью этого результата найти значения остальных сумм.Запиши суммы и их значения.3 как можно было найти з...

Математика

1 сравни суммы.В чем их особенности? 82+5;83+5;84+5;85+5;86+5;87+5;88+5;89+5 2 Найди значение первой суммы.Подумай,как с помощью этого результата найти значения остальных сумм.Запиши суммы и их значения.3 как можно было найти значения этих сумм,зная значения последней из них? 4 Запиши свои суммы ,значения которых можно найти ,узнав одно из них.

Автор: Гость