1 сравни суммы.В чем их особенности? 82+5;83+5;84+5;85+5;86+5;87+5;88+5;89+5 2 Найди значение первой суммы.Подумай,как с помощью этого результата найти значения остальных сумм.Запиши суммы и их значения.3 как можно было найти з...
Математика
1 сравни суммы.В чем их особенности? 82+5;83+5;84+5;85+5;86+5;87+5;88+5;89+5 2 Найди значение первой суммы.Подумай,как с помощью этого результата найти значения остальных сумм.Запиши суммы и их значения.3 как можно было найти значения этих сумм,зная значения последней из них? 4 Запиши свои суммы ,значения которых можно найти ,узнав одно из них.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Первое слагаемое каждого выражения больше предыдущего на 1. 2. 82+5=87, С помощью этого результата можно найти значение остальных сумм прибавив 1. 83+5=88 84+5=89 85+5=90 86+5=91 87+5=92 88+5=93 89+5=94 3. Зная значение последней суммы можно найти значение предыдущих сумм вычитая 1. 4. 35+5=40 36+5=41 37+5=42 38+5=43 39+5=44 40+5=45 41+5=46
Гость:
1) первое слагаемое в каждой сумме на единицу больше 2) 82+5=87 так как второе слагаемое не меняется, то каждая последующая сумма будет на единицу больше 3)из нее вычесть единицу и т.д. 4)24+3, 25+3, 26+3, 27+3, 28+3 29+3
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