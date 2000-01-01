ему равна сила трения,если после толчка вагон массой 20 т остановиться через 50 секунд, пройдя расстояние 125м?

Гость: Гость:

Средняя скорость=125м/50с=2.5м/с (средняя равна полусумме начальной и конечной (=0). Значит начальная была 2.5*2=5м/с, ускорение (замедление)=5 /50=0.1 м/с.кв. a=(v1-0)/t По 2-му з-ну мех F=ma=20000кг*0.1=2000Н=2кН ------------------ Решение простое с виду, но так могут решать не все. Лауреат 1-ой Всес студ олимп по физ.