Задача,На стоянке было 13 грузовых автомобилей а легковых-на 8 меньше Подъехало еще 6 легковых автомобилей Сколько легковых стало на стоянке?

Математика

Задача,На стоянке было 13 грузовых автомобилей а легковых-на 8 меньше Подъехало еще 6 легковых автомобилей Сколько легковых стало на стоянке?

Автор: Гость