Задача,На стоянке было 13 грузовых автомобилей а легковых-на 8 меньше Подъехало еще 6 легковых автомобилей Сколько легковых стало на стоянке?
Математика
Задача,На стоянке было 13 грузовых автомобилей а легковых-на 8 меньше Подъехало еще 6 легковых автомобилей Сколько легковых стало на стоянке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-8=5 легковых 5+6=11легковых стало на стоянке
Гость:
1) 13-8=5 легковых автомобилей было на стоянке 2) 5+6=11 легковых автомобилей стало на стоянке ответ: 11 легковых
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