Тело брошено вертикально вверх со скоростью 25 м/с. Какую скорость будет иметь тело через 2 секунды

Физика

Тело брошено вертикально вверх со скоростью 25 м/с. Какую скорость будет иметь тело через 2 секунды

Автор: Гость