Тело брошено вертикально вверх со скоростью 25 м/с. Какую скорость будет иметь тело через 2 секунды

Физика
Тело брошено вертикально вверх со скоростью 25 м/с. Какую скорость будет иметь тело через 2 секунды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость тела будет равна  V = V0 - g * t = 25 - 9,8 * 2 = 5,4 м/с.
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