Мама разложила 12 блинов на 2 тарелки. сколько блинов могло быть на одной тарелке? Запиши слово, которым надо дополнить условие задачи, чтобы у нее был один ответ.

Гость: Гость:

на одной тарелке 1 блин, на другой 11 на одной 2 блина, на второй 10 3 и 9 4 и 8 5 и 7 6 и 6 чтобы был единственный ответ, надо добавить слово поровну Мама разложила 12 блинов на 2 тарелки поровну. Тогда на каждой тарелке будет 12:6=2 блина