Мама разложила 12 блинов на 2 тарелки. сколько блинов могло быть на одной тарелке? Запиши слово, которым надо дополнить условие задачи, чтобы у нее был один ответ.
Математика
Мама разложила 12 блинов на 2 тарелки. сколько блинов могло быть на одной тарелке? Запиши слово, которым надо дополнить условие задачи, чтобы у нее был один ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на одной тарелке 1 блин, на другой 11 на одной 2 блина, на второй 10 3 и 9 4 и 8 5 и 7 6 и 6 чтобы был единственный ответ, надо добавить слово поровну Мама разложила 12 блинов на 2 тарелки поровну. Тогда на каждой тарелке будет 12:6=2 блина
Гость:
1. блинов могло быть: 1 и 11 2 и 10 3 и 9 4 и 8 5 и 7 6 и 6 2. Чтобы у задачи было единственное решение, нужно добавить слово ПОРОВНУ.
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