имеются три бочонка:12 литровый,наполненный квасом,и два пустых 5 литровый и 8 литровый.как,пользуясь этими бочонками разделить квас на две равные части
Алгебра
имеются три бочонка:12 литровый,наполненный квасом,и два пустых 5 литровый и 8 литровый.как,пользуясь этими бочонками разделить квас на две равные части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схематически можно изобразить так: бочки 12 л 5 л 8 л 1. 4 0 8 2. 4 5 3 3. 9 0 3 4. 9 3 0 5. 1 3 8 6. 1 5 6 7. 6 0 6
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