имеются три бочонка:12 литровый,наполненный квасом,и два пустых 5 литровый и 8 литровый.как,пользуясь этими бочонками разделить квас на две равные части

Алгебра

имеются три бочонка:12 литровый,наполненный квасом,и два пустых 5 литровый и 8 литровый.как,пользуясь этими бочонками разделить квас на две равные части

Автор: Гость