имеются три бочонка:12 литровый,наполненный квасом,и два пустых 5 литровый и 8 литровый.как,пользуясь этими бочонками разделить квас на две равные части

Алгебра
имеются три бочонка:12 литровый,наполненный квасом,и два пустых 5 литровый и 8 литровый.как,пользуясь этими бочонками разделить квас на две равные части
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схематически можно изобразить так: бочки    12 л    5 л      8 л          1.   4        0         8          2.   4        5         3          3.   9        0         3          4.   9        3         0          5.   1        3         8          6.   1        5         6          7.   6        0         6  
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