Зарыть глаза испытуемого и повернуть его лицо сторону окна резко отнять руки, что происходит со зрачками глаза? Объясните изменения размеров зрачка
Биология
Зарыть глаза испытуемого и повернуть его лицо сторону окна резко отнять руки, что происходит со зрачками глаза? Объясните изменения размеров зрачка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если закрыть человеку глаза,и резко открыть на яркий свет,его зрачки с узятса и глаза не множко приморщятса,потомучто человечиский глаз имеет очень чуствительную оболонку глаза.
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