вычислить наиболее простым способом 1-2+3-4+...+99-100

Алгебра
вычислить наиболее простым способом 1-2+3-4+...+99-100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-2+3-4+...+99-100=группируя=(1-2)+(3-4)+...+(99-100)=50 скобок, разница в каждой скобке равна -1=-1*50=-50 овтет: -50
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