вычислить наиболее простым способом 1-2+3-4+...+99-100
Алгебра
вычислить наиболее простым способом 1-2+3-4+...+99-100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-2+3-4+...+99-100=группируя=(1-2)+(3-4)+...+(99-100)=50 скобок, разница в каждой скобке равна -1=-1*50=-50 овтет: -50
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В первом куске ситца число метров вдвое больше, чем во втором. Если от каждого из них отрезать 13 метров, то в первом куске будет в 2,5 раза больше...
Математика
Удочка состоит из удилища, лески и крючка. У ребят есть 2 удилища: бамбуковое и орешниковое, 3 лески: белая, желтая и зеленая, а также 2 крючка : б...
Математика
Какова сторона квадрата, площадь которого равна 100 см в квадрате? Какова сторона квадрата, площадь которого равна 140 см в квадрате?