На 1-й полке книг в 3 раза меньше чем на 2-й. Если с 1-й полки взять 7 книг, а на 2-ю поставить 9, то книг на 1-й полке будет в 5 раз меньше чем на 2-й. Сколько книг было на каждой полке первоначально?

Алгебра
На 1-й полке книг в 3 раза меньше чем на 2-й. Если с 1-й полки взять 7 книг, а на 2-ю поставить 9, то книг на 1-й полке будет в 5 раз меньше чем на 2-й. Сколько книг было на каждой полке первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - I y - II 3x=y (x-7)5=y+9 5x-35=y+9 y=5x-44 3x=5x-44 -2x=-44 x=22 y=66
Гость:
Пусть х книг на первой полке, тогда 3х книг на второй полке. По условию известно, что если с 1-й полки взять 7 книг, а на 2-ю поставить 9, то книг на 1-й полке будет в 5 раз меньше чем на 2-й. Составим уравнение: 5(х - 7) = 3х + 9 5х - 35 = 3х + 9 2х = 44 х = 22 22 книги на первой полке, 3 * 22 = 66 книг на второй полке.  
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