составить верные и равенства и неравенства используя выражения 8+6-1, 8+(6-1), 3+7+7, 3+(7+7) ,4+8 ,8+4 ,7+(9+1) ,(7+9)+1
Математика
составить верные и равенства и неравенства используя выражения 8+6-1, 8+(6-1), 3+7+7, 3+(7+7) ,4+8 ,8+4 ,7+(9+1) ,(7+9)+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+6-1=8+(6-1), 3+7+7=3+(7+7), 4+8=8+4, 7+(9+1)=(7+9)+1 8+(6-1)<3+7+7, 3+(7+7)>4+8 , 8+4<7+(9+1) , (7+9)+1>8+6-1
Гость:
Верные равенства: 1) 8+6-1=8+(6-1) 13=8+6-1 13=13 2) 3+7+7=3+(7+7) 17=3+7+7 17=17 3) 4+8=8+4 12=12 4) 7+(9+1)=(7+9)+1 7+9+1=7+9+1 17=17 5) 3+7+7=(7+9)+1 17=7+9+1 17=17 6) 7+(9+1)=3+7+7 7+9+1=17 17=17 Неравенства: 4+8<7+(9+1) 3+(7+7)>8+6-1 (7+9)+1>8+4 8+4<8+(6-1) 8+(6-1)<3+7+7 8+6-1>4+8 3+(7+7)>8+(6-1) 8+6-1<3+7+7 8+4<8+6-1 8+6-1<7+(9+1) (7+9)+1>8+(6-1) 8+4<3+7+7 (7+9)+1>8+6-1 8+(6-1)>4+8 3+7+7>4+8 8+(6-1)<7+(9+1) 4+8<3+7+7 3+7+7>8+4
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