Есть такое выражение:познание-путь ученого незнания,т.е. постижение человеком меры собственного невежества.Как вы его понимаете?

География

Есть такое выражение:познание-путь ученого незнания,т.е. постижение человеком меры собственного невежества.Как вы его понимаете?

Автор: Гость