Есть такое выражение:познание-путь ученого незнания,т.е. постижение человеком меры собственного невежества.Как вы его понимаете?

География
Есть такое выражение:познание-путь ученого незнания,т.е. постижение человеком меры собственного невежества.Как вы его понимаете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Познавая что-либо  человек осозннает лишь степень своего невежества,это обессмысливает познание вообще как таковое.(такая философия напоминает иррационализм).  
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