длина всех рёбер правильной шестиугольной призмы равны. длина диагонали боковой грани призмы равна 8 корней из 2. вычислите длину большей диагонали призмы.
Геометрия
длина всех рёбер правильной шестиугольной призмы равны. длина диагонали боковой грани призмы равна 8 корней из 2. вычислите длину большей диагонали призмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из теоремы пифагора: 2а*а=2*64=>a=8 16*16+8*8=320 d=√320
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3 года назад брату было 10 лет а сестре в 5 раз меньше во сколько раз брат был старше сестры год назад? во сколько он будет старше сестры через 3 г...
Математика
Помогите решить . Задание №1 Средняя скороть автомобиля на трассе -U км/ч, а на проселочной дороге- в 3 раза меньше. Запишите на математическом яз...
Алгебра
Математика
Пальто стоит на 150 рублей дороже чем куртка.На пальто скинули 10%,на куртку 20%.Со скидкой всё стоило 645 рублей.Сколько стоили пальто и куртка до...