длина всех рёбер правильной шестиугольной призмы равны. длина диагонали боковой грани призмы равна 8 корней из 2. вычислите длину большей диагонали призмы.

Геометрия
длина всех рёбер правильной шестиугольной призмы равны. длина диагонали боковой грани призмы равна 8 корней из 2. вычислите длину большей диагонали призмы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из теоремы пифагора: 2а*а=2*64=>a=8 16*16+8*8=320 d=√320
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3 года назад брату было 10 лет а сестре в 5 раз меньше во сколько раз брат был старше сестры год назад? во сколько он будет старше сестры через 3 г...
Ответить
Математика
Помогите решить . Задание №1 Средняя скороть автомобиля на трассе -U  км/ч, а на проселочной дороге- в 3 раза меньше. Запишите на математическом яз...
Ответить
Алгебра
Вычислите: cos(2arcsin(1/4))
Ответить
Математика
Пальто стоит на 150 рублей дороже чем куртка.На пальто скинули 10%,на куртку 20%.Со скидкой всё стоило 645 рублей.Сколько стоили пальто и куртка до...
Ответить
Алгебра
В магазин привезли яблоки и бананы. Когда продали половину всех яблок и 2/з бананов, то яблок осталось на 70 кг больше, чем бананов. Сколько килогр...
Ответить