Пальто стоит на 150 рублей дороже чем куртка.На пальто скинули 10%,на куртку 20%.Со скидкой всё стоило 645 рублей.Сколько стоили пальто и куртка до скидок???

Гость: Гость:

Куртка - ? р. Пальто - ? р., на 150 р. > Скидка на куртку - 20% Скидка на пальто - 10% Цена (куртка+пальто)со скидкой - 645 р. Решение: Допустим куртка стоит х р., тогда пальто (х+150) р. Цена без скидок - 100% После скидки цена куртки - 80% от стоимости а цена пальто - 90% от стоимости 0,8х+0,9(х+150)=645 0,8х+0,9х+135=645 1,7х=645-135 1,7х=510 х=510:1,7 х=300 (р.) - первоначальная цена куртки . 300+150=450 (р.) - первоначальная цена пальто. Ответ: до скидки пальто стоило 450 рублей, а куртка - 300.