расстояние от пункта А до пункта Б равно 45 км. Первую часть пути по лесной дороге автомобиль ехал со скоростью в 2 раза меньше средней, а вторую часть пути пошоссе - со скоростью в два раза больше средней. найдите длину первой...

Физика

расстояние от пункта А до пункта Б равно 45 км. Первую часть пути по лесной дороге автомобиль ехал со скоростью в 2 раза меньше средней, а вторую часть пути пошоссе - со скоростью в два раза больше средней. найдите длину первой части пути.

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