расстояние от пункта А до пункта Б равно 45 км. Первую часть пути по лесной дороге автомобиль ехал со скоростью в 2 раза меньше средней, а вторую часть пути пошоссе - со скоростью в два раза больше средней. найдите длину первой...
Физика
расстояние от пункта А до пункта Б равно 45 км. Первую часть пути по лесной дороге автомобиль ехал со скоростью в 2 раза меньше средней, а вторую часть пути пошоссе - со скоростью в два раза больше средней. найдите длину первой части пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть средняя скорость автомобиля равна V, а длина пути по лесной дороге Х. Тогда 45 X 45 - X ----- = -------- + ----------- V V/2 2 * V 90 = 4 * X + 45 - X 3 * X = 45 X = 15 км/ч
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