расстояние от пункта А до пункта Б равно 45 км. Первую часть пути по лесной дороге автомобиль ехал со скоростью в 2 раза меньше средней, а вторую часть пути пошоссе - со скоростью в два раза больше средней. найдите длину первой...

Физика
расстояние от пункта А до пункта Б равно 45 км. Первую часть пути по лесной дороге автомобиль ехал со скоростью в 2 раза меньше средней, а вторую часть пути пошоссе - со скоростью в два раза больше средней. найдите длину первой части пути.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть средняя скорость автомобиля равна V, а длина пути по лесной дороге Х. Тогда  45         X           45 - X ----- = --------  + -----------   V        V/2           2 * V  90 = 4 * X + 45 - X  3 * X = 45  X = 15 км/ч
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