к осени цена на картофель понизилась сначала на 25%,а затем ещё раз понизилась на 70% после чего картофель стал стоить 6,3 рубля за кг найдите летнюю цену картофеля

Математика

к осени цена на картофель понизилась сначала на 25%,а затем ещё раз понизилась на 70% после чего картофель стал стоить 6,3 рубля за кг найдите летнюю цену картофеля

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