рвзмах крыльев у одной из птиц (грифа. совы.кондора. орла)составляет 3м. у другой 2м. у третий 1м. а у четвертой полметра. Размах крыльев у орла больше. чем у совы. а размах крыльев у грифа меньше чем у кондора. но. больше. чем...

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рвзмах крыльев у одной из птиц (грифа. совы.кондора. орла)составляет 3м. у другой 2м. у третий 1м. а у четвертой полметра. Размах крыльев у орла больше. чем у совы. а размах крыльев у грифа меньше чем у кондора. но. больше. чем у орла. Найди размах крыльев каждой птицы.

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