рвзмах крыльев у одной из птиц (грифа. совы.кондора. орла)составляет 3м. у другой 2м. у третий 1м. а у четвертой полметра. Размах крыльев у орла больше. чем у совы. а размах крыльев у грифа меньше чем у кондора. но. больше. чем...
Математика
рвзмах крыльев у одной из птиц (грифа. совы.кондора. орла)составляет 3м. у другой 2м. у третий 1м. а у четвертой полметра. Размах крыльев у орла больше. чем у совы. а размах крыльев у грифа меньше чем у кондора. но. больше. чем у орла. Найди размах крыльев каждой птицы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как размах крыльев у орла > совы, а у грифа < кондора, но у грифа > орла, то получается, что у кондора > грифа > орла > совы, значит получим кондор -3м, гриф -2м, орл -1м, сова -0,5м
Гость:
согласно условию, самый большой размах крыльев у кондора. значит, размах его крыльев составляет 3м. дальше идёт гриф - размах его крыльев меньше, чем у кондора, но больше, чем у орла. значит, его размах 2м. потом орёл - 1м и сова - полметра.
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