Дано: 40% -припек ржаного хлеба, 35-% припек пшеничного хлеба. Сколько потребуется кг. муки для выпечки 1 т.ржаного хлеба и 1 т. пшеничкого хлеба? (Ответ выразить в кг.)

Математика

Дано: 40% -припек ржаного хлеба, 35-% припек пшеничного хлеба. Сколько потребуется кг. муки для выпечки 1 т.ржаного хлеба и 1 т. пшеничкого хлеба? (Ответ выразить в кг.)

Автор: Гость