Дано: 40% -припек ржаного хлеба, 35-% припек пшеничного хлеба. Сколько потребуется кг. муки для выпечки 1 т.ржаного хлеба и 1 т. пшеничкого хлеба? (Ответ выразить в кг.)

Математика
Дано: 40% -припек ржаного хлеба, 35-% припек пшеничного хлеба. Сколько потребуется кг. муки для выпечки 1 т.ржаного хлеба и 1 т. пшеничкого хлеба? (Ответ выразить в кг.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1т=1000кг Выход хлеба из муки:  ржаного  1+40/100=1,4, а пшеничного  1+35/100=1,35, тогда 1000/1,4=714,3кг ржаной муки потребуется  10001,35=740,7кг пшеничной муки потребуется   
Гость:
Выход хлеба из муки:  ржаного  1 + 40/100 = 1,4 ;   пшеничного  1 + 35/100 = 1,35 , поэтому для выпечки 1 т. ржаного хлеба  и 1 т. пшеничного хлеба потребуется муки 1000 / 1,4 + 1000 / 1,35 = 714,3 + 740,7 = 1455 кг  муки.
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