ПЕРЕЛОЖИТЕ ПАЛОЧКИ ТАК,ЧТОБЫ РАВЕНСТВО БЫЛО ВЕРНЫМ, ЭТО РИМСКИЕ ЧИСЛА M-C=CXI M-V=XI

Математика
ПЕРЕЛОЖИТЕ ПАЛОЧКИ ТАК,ЧТОБЫ РАВЕНСТВО БЫЛО ВЕРНЫМ, ЭТО РИМСКИЕ ЧИСЛА M-C=CXI M-V=XI
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
VI + C= CVI VI + V = XI
Гость:
М=1000, D=500. С=100, Х=10, V=5, I=1 M-C=CM L+L+V+V+I=CXI M-V=D+C+C+C+C+L+X+X+X+X+V=VM  V+V+I=X+I=XI 
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