при каком значении переменной х значение выражения 20-3х больше значения выражения 4-7х на 4?
Математика
при каком значении переменной х значение выражения 20-3х больше значения выражения 4-7х на 4?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(20-3х)-4=4-7х 20-3х-4-4+7х=0 4х+12=0 4х=-12 х=-3 Ответ: при х = -3.
Гость:
(20-3x)-4=4-7x 4x+12=0 4x=-12 x=-3
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