Найдите 2 числа,если известно,что утроенная разность этих чисел на 6 больше их суммы,а удвоенная разность этих чисел на 9 больше их суммы.
Алгебра
Найдите 2 числа,если известно,что утроенная разность этих чисел на 6 больше их суммы,а удвоенная разность этих чисел на 9 больше их суммы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х первое число, у- второе число. По условию составим систему уравнений: 3(х-у)-6=х+у, 2(х-у)-9=х+у. Раскрвы скобки и приведя подобные слагаемые, и первое уравнение разделив на 2, получим систему: х-2у=3, х-3у=9. Вычитая из первого уравнения второе получим: у=-6. х=3+2*(-6)=3-12=-9 Ответ: -9 и -6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
МУРАВЕЙ ПОЛЗЁТ ПО СОЛОМИНКЕ ДЛИНОЙ 28СМ. ОН ПРОПОЛЗЧЕТВЕРТЬ ДЛИНЫ СОЛОМИНКИ И ОСТАНОВИЛСЯ. СКОЛЬКО СМ ЕМУ ОСТАЛОСЬ ПРОПОЛЗТИ ДО ДРУГОВО КОНЦА СОЛОМ...
Математика
в мастерской работают три автослесаря.Серёжа и Саша выполняют заказ за 12 дней,Саша и Борис выполняют тот же заказ за 10 дней,а Серёжа и Борис за 1...
Математика