Найдите 2 числа,если известно,что утроенная разность этих чисел на 6 больше их суммы,а удвоенная разность этих чисел на 9 больше их суммы.

Алгебра

Найдите 2 числа,если известно,что утроенная разность этих чисел на 6 больше их суммы,а удвоенная разность этих чисел на 9 больше их суммы.

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