МУРАВЕЙ ПОЛЗЁТ ПО СОЛОМИНКЕ ДЛИНОЙ 28СМ. ОН ПРОПОЛЗЧЕТВЕРТЬ ДЛИНЫ СОЛОМИНКИ И ОСТАНОВИЛСЯ. СКОЛЬКО СМ ЕМУ ОСТАЛОСЬ ПРОПОЛЗТИ ДО ДРУГОВО КОНЦА СОЛОМИНКЕ

Математика

МУРАВЕЙ ПОЛЗЁТ ПО СОЛОМИНКЕ ДЛИНОЙ 28СМ. ОН ПРОПОЛЗЧЕТВЕРТЬ ДЛИНЫ СОЛОМИНКИ И ОСТАНОВИЛСЯ. СКОЛЬКО СМ ЕМУ ОСТАЛОСЬ ПРОПОЛЗТИ ДО ДРУГОВО КОНЦА СОЛОМИНКЕ

Автор: Гость