МУРАВЕЙ ПОЛЗЁТ ПО СОЛОМИНКЕ ДЛИНОЙ 28СМ. ОН ПРОПОЛЗЧЕТВЕРТЬ ДЛИНЫ СОЛОМИНКИ И ОСТАНОВИЛСЯ. СКОЛЬКО СМ ЕМУ ОСТАЛОСЬ ПРОПОЛЗТИ ДО ДРУГОВО КОНЦА СОЛОМИНКЕ

Математика
МУРАВЕЙ ПОЛЗЁТ ПО СОЛОМИНКЕ ДЛИНОЙ 28СМ. ОН ПРОПОЛЗЧЕТВЕРТЬ ДЛИНЫ СОЛОМИНКИ И ОСТАНОВИЛСЯ. СКОЛЬКО СМ ЕМУ ОСТАЛОСЬ ПРОПОЛЗТИ ДО ДРУГОВО КОНЦА СОЛОМИНКЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28*1/4=7см муравей прополз 28-7=21см осталось проползти 
Гость:
28:4=7 (см) - прополз муравей 28-7=21 (см) - осталось проползти
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