Решить уравнение: 5,8х + 1,4х = 76,23 Спасибо...
Алгебра
Решить уравнение: 5,8х + 1,4х = 76,23 Спасибо...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7,2х=76,23 х=10,5875
Гость:
5,8х+1,4х=76,23 7,2х=76,23 х=76,23:7,2 х=762,3:72 х=10,5875
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