Вася собрал в 3 раза меньше, чем Игорь, а Петя на 4 гриба больше, чем Игорь. Всего они собрали 39 грибов

Математика

Вася собрал в 3 раза меньше, чем Игорь, а Петя на 4 гриба больше, чем Игорь. Всего они собрали 39 грибов

Автор: Гость