Вася собрал в 3 раза меньше, чем Игорь, а Петя на 4 гриба больше, чем Игорь. Всего они собрали 39 грибов
Математика
Вася собрал в 3 раза меньше, чем Игорь, а Петя на 4 гриба больше, чем Игорь. Всего они собрали 39 грибов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х грибов собрал Вася 3х грибов собрал Игорь 3х + 4 гриба собрал Петя По условию известно, что всего собрали 39 грибов. Составим уравнение: х + 3х + 3х + 4 = 39 7х = 37 х = 5 5 грибов собрал Вася 3 * 5 = 15 грибов собрал Игорь 3 * 5 + 4 = 19 грибов собрал Петя
Гость:
х+3х+3х+4=39 7х=39-4 7х=35 х=35:7 х=5 3*5=15(гр)-собрал игорь 3*5+4=19(гр)- собрал Петя
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