Вася собрал в 3 раза меньше, чем Игорь, а Петя на 4 гриба больше, чем Игорь. Всего они собрали 39 грибов

Математика
Вася собрал в 3 раза меньше, чем Игорь, а Петя на 4 гриба больше, чем Игорь. Всего они собрали 39 грибов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х грибов собрал Вася 3х грибов собрал Игорь 3х + 4 гриба собрал Петя По условию известно, что всего собрали 39 грибов. Составим уравнение: х + 3х + 3х + 4 = 39 7х = 37 х = 5 5 грибов собрал Вася 3 * 5 = 15 грибов собрал Игорь 3 * 5 + 4 = 19 грибов собрал Петя
Гость:
х+3х+3х+4=39 7х=39-4 7х=35 х=35:7 х=5 3*5=15(гр)-собрал игорь 3*5+4=19(гр)- собрал Петя
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Для 1 класу.Для вчителів щоб зробили контрольну роботу.   1.Склади речення з імениками книга,бібліотека,журнали. 2.Іменник відповідає на питання а)...
Ответить
Геометрия
Сумма трёх углов параллелограмма равна 240гр.Вычислите градусные меры всех углов параллелограмма.
Ответить
Математика
первый оператор набрал на компьютере 900 страниц текста за 6 недель,второй набрал такое же количество страниц за 5 недель.На сколько больше страниц...
Ответить
Математика
вычислите: а)89-45-35+10 б)69+77-17-9
Ответить
Русский язык
спишите текст расставляя знаки препинания.С помощью предлога определите падеж существительных и укажите его в скобках Вы слышали про(..)питомник ка...
Ответить