спишите текст расставляя знаки препинания.С помощью предлога определите падеж существительных и укажите его в скобках Вы слышали про(..)питомник карпов его организовали при опытном (..)хозяйстве. Ребята перешли через (..) речку...
Русский язык
спишите текст расставляя знаки препинания.С помощью предлога определите падеж существительных и укажите его в скобках Вы слышали про(..)питомник карпов его организовали при опытном (..)хозяйстве. Ребята перешли через (..) речку свернули от (..)тропинки влево пробрались сквозь(..)кустарник и очутились у (...)озера перед огромным (...)аквариумом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы слышали про (В.п.) питомник карпов, его организовали при опытном хозяйстве. Ребята перешли через (В.п.) речку, свернули от (Р.п.) тропинки влево, пробрались сквозь (В.п.) кустарник, и очутились у (Р.п.) озера перед огромным (Тв.п. ) аквариумом.
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