спишите текст расставляя знаки препинания.С помощью предлога определите падеж существительных и укажите его в скобках Вы слышали про(..)питомник карпов его организовали при опытном (..)хозяйстве. Ребята перешли через (..) речку...

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спишите текст расставляя знаки препинания.С помощью предлога определите падеж существительных и укажите его в скобках Вы слышали про(..)питомник карпов его организовали при опытном (..)хозяйстве. Ребята перешли через (..) речку свернули от (..)тропинки влево пробрались сквозь(..)кустарник и очутились у (...)озера перед огромным (...)аквариумом.

Автор: Гость