Найти в книге Джека Лондона "Белый Клык" про: - маму Белого Клыка - отца Белого Клыка - Первых днях волчонка в пещере - почему погибли его братья и сёстры - как погиб одноглазый - как Белый Клык впервые вышел из пещеры - о сраж...
Литература
Найти в книге Джека Лондона "Белый Клык" про: - маму Белого Клыка - отца Белого Клыка - Первых днях волчонка в пещере - почему погибли его братья и сёстры - как погиб одноглазый - как Белый Клык впервые вышел из пещеры - о сражении с рысью Так же найти в книге, кому были присущи качества: Грубость, чуткость, тактичность, смелость, жестокость, хитрость, свободолюбие, мудрость, зависть, злоба, милосердие, терпение, сила воли, алчность, человечность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком,и очень напоминал отца. Первый месяц жизни волчонка почти весь прошел во сне,но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало- помалу начинал знакомиться с миром. Мир его его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Он ограничивался стенами логовища, но жизнь не казалась ему тягостной. - на них напало голодное оцепенение, они погибли от голода. - волчица отправившишь за добычей вверх по левому рукаву ручья,туда. где жила рысь, она напала на вчерашний след Одноглазого. Итам, где следы кончились, она нашла его самого, вернее, что от него осталось. Все кругом говорило о недавней схватке и о том, что, выиграв эту схватку, рысь ушла к себе в нору. -
Гость:
-Отец Белого Клыка — волк, мать, Кичи, — наполовину волчица, наполовину собака. -В первые дни после рождения волчат Одноглазый не раз наведывался к индейскому поселку и обкрадывал заячьи силки, но как только снег растаял и реки вскрылись, индейцы ушли дальше, и этот источник пищи иссяк. -На Севере часто приходится голодать, это и погубило его сестер и братьев - Отец, одноглазый волк, вскоре погибает в неравной схватке с рысью. Волчонок и мать остаются вдвоем. -Он вышел из пещеры и побежал к ручью напиться. -Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому Клыку уже не с кем было драться – никто не мог выпустить на него достойного противника
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