Найти в книге Джека Лондона "Белый Клык" про: - маму Белого Клыка - отца Белого Клыка - Первых днях волчонка в пещере - почему погибли его братья и сёстры - как погиб одноглазый - как Белый Клык впервые вышел из пещеры - о сраж...

Гость: Гость:

- Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком,и очень напоминал отца. Первый месяц жизни волчонка почти весь прошел во сне,но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало- помалу начинал знакомиться с миром. Мир его его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Он ограничивался стенами логовища, но жизнь не казалась ему тягостной. - на них напало голодное оцепенение, они погибли от голода. - волчица отправившишь за добычей вверх по левому рукаву ручья,туда. где жила рысь, она напала на вчерашний след Одноглазого. Итам, где следы кончились, она нашла его самого, вернее, что от него осталось. Все кругом говорило о недавней схватке и о том, что, выиграв эту схватку, рысь ушла к себе в нору. -