Жеребенок весит на 6 котов меньше чем коза и овца вместе а коза - на 10 котов меньше чем жеребенок и овца вместе.Сколько котов уравновесит одну овцу?
Математика
Жеребенок весит на 6 котов меньше чем коза и овца вместе а коза - на 10 котов меньше чем жеребенок и овца вместе.Сколько котов уравновесит одну овцу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из первого условия: коза+овца+6котов=жеребенок из второго условия: коза+10котов-овца = жеребенок коза+овца+6котов=коза+10котов-овца коза+овца+6котов-коза-10котов+овца =0 коза сокращается, остается : 2 овцы=10 котов, а 1 овца=5 котам
Гость:
у меня такое решение: ж=(к+ов)-6 к=(ж+ов)-10 подставим значение К в первую формулу ж=((ж+ов)-10+ов)-6 ж=ж+2ов-16 16=ж-ж+2ов ов=8 одна овца равна 8котам
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