Жеребенок весит на 6 котов меньше чем коза и овца вместе а коза - на 10 котов меньше чем жеребенок и овца вместе.Сколько котов уравновесит одну овцу?

Математика

Жеребенок весит на 6 котов меньше чем коза и овца вместе а коза - на 10 котов меньше чем жеребенок и овца вместе.Сколько котов уравновесит одну овцу?

Автор: Гость