Бревно распилили на части. Получилось три распила, каждая часть по 2 метра. Какой длинны было бревно.
Математика
Бревно распилили на части. Получилось три распила, каждая часть по 2 метра. Какой длинны было бревно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество частей =количество распилов +1 3+1=4 каждая часть по 2 м, значит 4х2=8 (м) Бревно было длиной 8 м
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