найдите массовую долю углерода в молекулах: а)пропана, б) пропилена

Химия
найдите массовую долю углерода в молекулах: а)пропана, б) пропилена
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Массовая доля элемента в веществе рассчитывается по формуле ω = 100*n*А/М   n - число атомов данного элемента в молекуле вещества А - атомная масса элемента М - молекулярная масса вещества для углерода в пропане C3H8 ω = 100*3*12/44 = 81.82% для углерода в пропилене C3H6 ω = 100*3*12/42 = 85.71%
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