найдите массовую долю углерода в молекулах: а)пропана, б) пропилена

Гость: Гость:

Массовая доля элемента в веществе рассчитывается по формуле ω = 100*n*А/М n - число атомов данного элемента в молекуле вещества А - атомная масса элемента М - молекулярная масса вещества для углерода в пропане C3H8 ω = 100*3*12/44 = 81.82% для углерода в пропилене C3H6 ω = 100*3*12/42 = 85.71%