первое слагаемое 5460 второе больше него на 545 десятков третье на 46 сотен больше второго а четвёртое равно сумме первых трёх слагаемых найдите сумму всех четырёх слагаемых
Математика
первое слагаемое 5460 второе больше него на 545 десятков третье на 46 сотен больше второго а четвёртое равно сумме первых трёх слагаемых найдите сумму всех четырёх слагаемых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5460+5450=10910 второе 10910+4600=15510 третье 5460+10910+15510=31880 четвертое 31880+31880=63760 сумма всех четырёх слагаемых
Гость:
1. второе слагаемое равно: 5460+545=6005 2. третье слагаемое равно: 6005+4600=10605 3. четвертое слагаемое равно: 5460+6005+10605=22070 4. Семма всех 4-х слагаемых: 5640+6005+10605+22070=44140
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