первое слагаемое 5460 второе больше него на 545 десятков третье на 46 сотен больше второго а четвёртое равно сумме первых трёх слагаемых найдите сумму всех четырёх слагаемых

Математика

первое слагаемое 5460 второе больше него на 545 десятков третье на 46 сотен больше второго а четвёртое равно сумме первых трёх слагаемых найдите сумму всех четырёх слагаемых

Автор: Гость