найдите координаты точки пересечения прямых y=3x и y=-2x-5
Алгебра
найдите координаты точки пересечения прямых y=3x и y=-2x-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=3x y=-2x-5 3x=-2x-5 3x+2x=-5 5x=-5 x=-5\5 x=-1 y=3x=3*(-1)=-3 ответ: (-1;-3)
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