найдите координаты точки пересечения прямых y=3x и y=-2x-5

Алгебра
найдите координаты точки пересечения прямых y=3x и y=-2x-5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=3x y=-2x-5   3x=-2x-5 3x+2x=-5 5x=-5 x=-5\5 x=-1 y=3x=3*(-1)=-3   ответ: (-1;-3)
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