Биссектриса одного из углов параллелограмма делит его сторону на отрезки, длины которых равны 12см и 7см. найдите периметр параллелограмма

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Биссектриса угла парал-ма пересекает большую из его сторон и отсекает от парал-ма равнобедренный тр-к, основанием которого, яв-ся эта биссектриса. Из этого следует, что меньшая сторона парал-ма может быть 12 или 7 см. По свойству парал-ма две противоположные стороны параллельны и равны. Находим периметр. 1) В случае, если сторона тр-ка равна 7см. (12+7)*2+7*2=38+14=52см. 2) В случае, если сторона тр-ка равна 12см. (12+7)*2+12*2=38+24=62см.