6 ...ты ему веришь вставить пропущенное слово
Русский язык
6 ...ты ему веришь вставить пропущенное слово
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Ведь" ты ему веришь
Гость:
Зря напрасно
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