Шары массой 600 г и 900 г сталкиваются.Какое ускорение получит второй шар,если ускорение второго шара 0.3м/с* (в квадрате)?
Физика
Шары массой 600 г и 900 г сталкиваются.Какое ускорение получит второй шар,если ускорение второго шара 0.3м/с* (в квадрате)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m1a1 = m2a2 6H * a1 = 9H * 0,3 м/с^2 a1 = (9H * 0,3 м/с^2)/6Н = 2,7/6 = 0,45 м/с^2. Ответ: 0,45 м/с^2.
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