Шары массой 600 г и 900 г сталкиваются.Какое ускорение получит второй шар,если ускорение второго шара 0.3м/с* (в квадрате)?

Физика

Шары массой 600 г и 900 г сталкиваются.Какое ускорение получит второй шар,если ускорение второго шара 0.3м/с* (в квадрате)?

Автор: Гость