тлумачення вислову серце моє розуміло
Музыка
тлумачення вислову серце моє розуміло
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сприймати не розумом, а інтуїцією, чуттям, відчувати.
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