тлумачення вислову серце моє розуміло

Музыка
тлумачення вислову серце моє розуміло
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сприймати не розумом, а інтуїцією, чуттям, відчувати.
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