разберите слово "Фамилия" как часть речи
Русский язык
разберите слово "Фамилия" как часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фамилия - сущ нач форма фамилия нарицательное неодушевленное ж род И п 1 склон ед число синтаксическая родь - подлежащее (для ТОЧНОГО пределения члена предложения нужно всё предложение).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) можно ли на полке длиной 0,75 м установить 100 одинаковых журналов толщиной 0,7 см? 2) хватит ли 2,5 л сока, чтобы наполнить 10 стаканов по 0,22...
Геометрия
В прямоугольной трапеции меньшая боковая сторона равна 12 см, а больее основание составляет с большим основанием угол 45 градусов.Найдитее основани...
Математика