Дана функция у=-3х.Каково значение этой функции при х=-4?
Алгебра
Дана функция у=-3х.Каково значение этой функции при х=-4?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
значение этой функции при х=-4 равно y=-3x=-3*(-4)=12 ответ: 12
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