в равнобедренной трапеции одим из углов равен 60градусов, боковая сторона равна 8 см а меньшее основание 7 см.Найдите среднюю линию трапеции
Геометрия
в равнобедренной трапеции одим из углов равен 60градусов, боковая сторона равна 8 см а меньшее основание 7 см.Найдите среднюю линию трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть дана трапеция АВСД, у которой АВ=СД=8 см, угол А=угол Д = 60 градусов, ВС=7 см. Проводим СК ІІ АВ. СК=8см. Треугольник КСД-равносторонний (т.к. у него все углы равны). Значит, КД=8см. АД=АК+КД=ВС+КД=7+8=15(см) Средняя линия равна полусумме основ, т.е. (7+15):2=11(см) Ответ. 11 см.
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