sin2альфа + sin3альфа РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖИТЕЛИ cosx - cos3x
Алгебра
sin2альфа + sin3альфа РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖИТЕЛИ cosx - cos3x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin 2α + sin 3α = 2 sin 2,5α cos α/2 cos x - cos 3x = 2 sin 2x sin x
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
в 3 больших пакетах и 4 маленьких находится 550 граммов печенья. сколько граммов печенья в маленьком пакете, если в него входит в 2 раза меньше печ...
Химия
смесь порошков алюминия и меди массой 20 грамм обработали раствором серной кислоты в результате выделился водород объемом 6,72 литра/н.у/ определит...
Математика
задача 3 действия:решить задачу тремя способами: в вазе лежало 9 яблок и 7 груш, для компота взяли 10 фруктов,сколько фруктов осталось?