придумай и запиши слова где буква "з"обозначает 1.(з) 2(з') 3(с) 4(с') запиши в скобках какой последний звук мы слышим в каждом слове гвоздь трость дождь торт лёд хвост хлеб герб суп степь сугроб голубь слез грязь весь лес зд...

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придумай и запиши слова где буква "з"обозначает 1.(з) 2(з') 3(с) 4(с') запиши в скобках какой последний звук мы слышим в каждом слове гвоздь трость дождь торт лёд хвост хлеб герб суп степь сугроб голубь слез грязь весь лес здесь каприз

Автор: Гость