придумай и запиши слова где буква "з"обозначает 1.(з) 2(з') 3(с) 4(с') запиши в скобках какой последний звук мы слышим в каждом слове гвоздь трость дождь торт лёд хвост хлеб герб суп степь сугроб голубь слез грязь весь лес зд...
Русский язык
придумай и запиши слова где буква "з"обозначает 1.(з) 2(з') 3(с) 4(с') запиши в скобках какой последний звук мы слышим в каждом слове гвоздь трость дождь торт лёд хвост хлеб герб суп степь сугроб голубь слез грязь весь лес здесь каприз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
гвоздь трость дождь Т' торт лёд хвост Т хлеб герб суп сугроб П степь голубь П' слез лес каприз С грязь весь здесь С' буква "з"обозначает 1.(з) заяц 2(з') земля 3(с) (семь) роз 4(с') связь
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