Рассчитайте массу и количесто вещества углекислого газа, образовавшегося при разложении 10 г известняка (СаСО3)

Химия

Рассчитайте массу и количесто вещества углекислого газа, образовавшегося при разложении 10 г известняка (СаСО3)

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