Рассчитайте массу и количесто вещества углекислого газа, образовавшегося при разложении 10 г известняка (СаСО3)
Химия
Рассчитайте массу и количесто вещества углекислого газа, образовавшегося при разложении 10 г известняка (СаСО3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaCO3 = CaO + CO2 n(CaCO3) = m(CaCO3)/M(CaCO3) = 10/100 = 0,1 моль n(CO2) = n(CaCO3) = 0,1 моль m(CO2) = n(CO2)*M(CO2) = 0,1*44 = 4,4 г.
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