Периметр прямоугольника равен 14 см , площадь его равна 12см в квадрате . Каковы стороны прямоугольника ?

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полупериметр=14:2 а+в=7 а=7-в S=ав а= S:в=12:в Приравняем 2 выражения: а=7-в и а=12:в 7-в =12:в 7в-в в квадрате -12=0 в в квадрате -7в+12=0 D=корень квадратный из 49-4*12 D=1 х (1,2)=(7 +(-) 1):2 х (1)= 3 х(2)=4 Если в=3 см, тогда а=12:4=4 см Если в=4 см, то а=12:4=3 см