Звуко-буквенный разбор слов РОСА и КЛЮЧ

Русский язык
Звуко-буквенный разбор слов РОСА и КЛЮЧ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РОСА - 2 слога р [ р ] согл тверд звонк о [ а ] гл безуд с [с  ] согл тверд глух а [а  ] гл ударный ----- 4 б., 4 зв     КЛЮЧ - 1 слог к [ к ] согл тверд глух л [ л' ] согл мягк звонк ю [у  ] гл ударн ч [ ч' ] согл мягк глух --- 4 б 4 зв.  
Гость:
роса р(р)- согл., зв., тв. о(а)- глас., безудар. с(с)- согл., глух., тв. а(а)- глас., удар. 4б., 4зв., 2 слога.   ключ к(к)- согл., глух., тв. л(л")- согл., зв., мягк. ю(у)-глас., удар. ч(ч)- согл., глух., мягк. 4б., 4зв., 1 слог.  
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