Звуко-буквенный разбор слов РОСА и КЛЮЧ

Гость: Гость:

РОСА - 2 слога р [ р ] согл тверд звонк о [ а ] гл безуд с [с ] согл тверд глух а [а ] гл ударный ----- 4 б., 4 зв КЛЮЧ - 1 слог к [ к ] согл тверд глух л [ л' ] согл мягк звонк ю [у ] гл ударн ч [ ч' ] согл мягк глух --- 4 б 4 зв.