Звуко-буквенный разбор слов РОСА и КЛЮЧ
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Звуко-буквенный разбор слов РОСА и КЛЮЧ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РОСА - 2 слога р [ р ] согл тверд звонк о [ а ] гл безуд с [с ] согл тверд глух а [а ] гл ударный ----- 4 б., 4 зв КЛЮЧ - 1 слог к [ к ] согл тверд глух л [ л' ] согл мягк звонк ю [у ] гл ударн ч [ ч' ] согл мягк глух --- 4 б 4 зв.
Гость:
роса р(р)- согл., зв., тв. о(а)- глас., безудар. с(с)- согл., глух., тв. а(а)- глас., удар. 4б., 4зв., 2 слога. ключ к(к)- согл., глух., тв. л(л")- согл., зв., мягк. ю(у)-глас., удар. ч(ч)- согл., глух., мягк. 4б., 4зв., 1 слог.
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