периметр треугольника abc равен17\20 метров.Сторона ab=17\50 метров,сторона bc на 9\50 метров короче ab. найдите длинну стороны ac
Математика
периметр треугольника abc равен17\20 метров.Сторона ab=17\50 метров,сторона bc на 9\50 метров короче ab. найдите длинну стороны ac
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=17/20м АВ=17/50м ВС=17/50-9/50=8/50м АС=17/20-(17/50+8/50)=17/20-1/2=7/20м
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