Потребитель, выбирающий универсам для повседневных покупок, находится на этапе оценки вариантов. Какие факторы будут, по вашему мнению, особенно важным для  большинства потребителей при выборе универсама (назовите три фактора  ...

История
Потребитель, выбирающий универсам для повседневных покупок, находится на этапе оценки вариантов. Какие факторы будут, по вашему мнению, особенно важным для  большинства потребителей при выборе универсама (назовите три фактора  в порядке их убывающей значимости).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Место расположения 2. Цена 3. Ассортимент 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дайте определение лингвистическим понятиям.Запишите определения,объясните расстановку знаков препинания между главными членами предложения. ГЛАГОЛ,...
Ответить
География
Разумное и нравственное всегда совпадают.Каков смысл????
Ответить
Физика
Во сколько раз период обращения искусственного спутника вокруг Земли, движущегося по круговой орбите радиусом 2R, больше периода обращения искусств...
Ответить
Геометрия
в прямом параллелепипеде стороны основания 5 м и 7 м образуют угол 30 градусов,боковое ребро равно 4м.Найти полную поверхность этого параллелепипеда
Ответить
Геометрия
найти меньшую боковую сторону прямоугольной трапеции, основание которой равны 10см и 6см,а один из углов равен 45 градусов
Ответить