Потребитель, выбирающий универсам для повседневных покупок, находится на этапе оценки вариантов. Какие факторы будут, по вашему мнению, особенно важным для большинства потребителей при выборе универсама (назовите три фактора ...

История

Потребитель, выбирающий универсам для повседневных покупок, находится на этапе оценки вариантов. Какие факторы будут, по вашему мнению, особенно важным для большинства потребителей при выборе универсама (назовите три фактора в порядке их убывающей значимости).

Автор: Гость