найти меньшую боковую сторону прямоугольной трапеции, основание которой равны 10см и 6см,а один из углов равен 45 градусов

Геометрия

найти меньшую боковую сторону прямоугольной трапеции, основание которой равны 10см и 6см,а один из углов равен 45 градусов

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