найти меньшую боковую сторону прямоугольной трапеции, основание которой равны 10см и 6см,а один из углов равен 45 градусов
Геометрия
найти меньшую боковую сторону прямоугольной трапеции, основание которой равны 10см и 6см,а один из углов равен 45 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ABCD - данная трапеция. Угол BAD - прямой=90градусов. Опустим высоту СЕ. В прямоугольном треугольнике СЕD есть угол 45 градусов, поэтому этот треугольник равнобедренный и следовательно АВ = СЕ = ED = AD - BC = 10 - 6 = 4 см.
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