Запишите частное в виде обыкновенной дроби и, если возможно, обратите её в десятичную : а) 15:2; б) 23:5; в) 37:25; г) 9:6; д)25:15; е)32:6; ж)8:12; з)19:9; и)6:15; к)12:18; л)5:8; м)10:30.
Математика
Запишите частное в виде обыкновенной дроби и, если возможно, обратите её в десятичную : а) 15:2; б) 23:5; в) 37:25; г) 9:6; д)25:15; е)32:6; ж)8:12; з)19:9; и)6:15; к)12:18; л)5:8; м)10:30.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)15\2=7целых1\2=7,5 б)23\5=4целых3\5=4,6 в)37\25=1целая12\25=1,48 г)9\6=1целая1\2=1,5 д)25\15=1целая2\3 е)32\6= 5целых1\3 ж)8\12=2\3 з)19\9=2целых1\9 и)6\15=2\5=0,4 к)12\18=2\3 л)5\8=0,625 м)10\30=1\3
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