Запишите частное в виде обыкновенной дроби и, если возможно, обратите её в десятичную : а) 15:2; б) 23:5; в) 37:25; г) 9:6; д)25:15; е)32:6; ж)8:12; з)19:9; и)6:15; к)12:18; л)5:8; м)10:30.

Математика

Запишите частное в виде обыкновенной дроби и, если возможно, обратите её в десятичную : а) 15:2; б) 23:5; в) 37:25; г) 9:6; д)25:15; е)32:6; ж)8:12; з)19:9; и)6:15; к)12:18; л)5:8; м)10:30.

Автор: Гость