Здравствуйте! Нужно решить задачи, решение есть, неуверена. ЗАДАЧИ С ПОЯСНЕНИЯМИ. 1. В два больших ларца сложено 305 географических и навигационных карт. В одном из ларцов на 25 карт больше. Сколько карт в каждом ларце? 2. В ...

Математика

Здравствуйте! Нужно решить задачи, решение есть, неуверена. ЗАДАЧИ С ПОЯСНЕНИЯМИ. 1. В два больших ларца сложено 305 географических и навигационных карт. В одном из ларцов на 25 карт больше. Сколько карт в каждом ларце? 2. В Навигацкой школе. кроме других предметов, собирались преподавать для всех желающих "рапирную науку": учить будущих офицеров сражаться на рапирах. Гвин, Грейс и Фрахварсон захватили с собой в Россию 15 рапир. Каждый из помощников Фархварсона взял в дорогу в 2 раза больше рапир, чем профессор. Сколько рапир взял с соой каждый из путешественников?

Автор: Гость