Здравствуйте! Нужно решить задачи, решение есть, неуверена. ЗАДАЧИ С ПОЯСНЕНИЯМИ. 1. В два больших ларца сложено 305 географических и навигационных карт. В одном из ларцов на 25 карт больше. Сколько карт в каждом ларце? 2. В ...
Математика
Здравствуйте! Нужно решить задачи, решение есть, неуверена. ЗАДАЧИ С ПОЯСНЕНИЯМИ. 1. В два больших ларца сложено 305 географических и навигационных карт. В одном из ларцов на 25 карт больше. Сколько карт в каждом ларце? 2. В Навигацкой школе. кроме других предметов, собирались преподавать для всех желающих "рапирную науку": учить будущих офицеров сражаться на рапирах. Гвин, Грейс и Фрахварсон захватили с собой в Россию 15 рапир. Каждый из помощников Фархварсона взял в дорогу в 2 раза больше рапир, чем профессор. Сколько рапир взял с соой каждый из путешественников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-карт в 1-ом ларце (х+25)- карт во 2-ом ларце Всего 305 карт,тогда х+(х+25)=305 х+х+25=305 2х=305-25 2х=280 х=280/2 х=140-карт в 1-ом ларце 140+25=165-карт во 2-ом ларце х-рапир взял Ф 2х--рапир взял Гвин 2х-рапир взял Грейс Всего рапир 15,тогда х+2х+2х=15 5х=15 х=15/5 х=3-рапир взял Ф 2*3=6 рапир взял Гвин 2*3=6-рапир взял Гвейс
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